تصريح جدلي من داعية سعودي حول التزام المرأة بالعباءة

جهينة نيوز:

حل الداعية السعودي ” أحمد الغامدي ” ضيفا في برنامج ” اتجاهات ” والذي تقدمه الإعلامية ” نادين البدير ” على قناة روتانا خليجية .

وتحدث أحمد الغامدي خلال لقائه عن أن المرأة لا يجب أن تلزم بالعباءة إذا لبست ما يستر بدنها سواء ملون أو غير ملون

وأشار إلى إنه أثناء فترة إقامته في الجنوب السعودي في السبعينات كانت النساء يخرجن إلى الوادي ويرجعن إلى بيوتهن بلا عباءة ويمشين مكشوفات الوجه .

كما قال ” محمد ربيع الغامدي ” ‏الباحث في الموروث الشعبي أثناء اللقاء أن المرأة لم تكن تلبس السواد في الحجاز والجنوب إطلاقا بل كانت ترتدي السروال والصديري وغطاء الرأس