والدة الفنان المصري الهارب محمد علي تدعو عليه وتناشده بإعادة الحقوق لأصحابها

جهينة نيوز:

أثار الفنان المصري الهارب من مصر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بتهجمه على الجيش المصري وقياداته وتحدثه عن الفساد في مصر

وقد أذاع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” خلال حلقة برنامجه ” الحكاية ” تسجيلا صوتيا قال انه لوالدة الفنان المصري

وجهت الام من خلال البرنامج رسالة إلى إبنها ” محمد علي ” تهاجمه فيها عن ما بدر منه من هجوم على قيادات الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاداة الوطن من الخارج ونشره الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع الفيديو التي يقوم بنشرها .

وقالت والدة محمد علي في التسجيل الصوتي : ” يا محمد أزيك عامل إيه يا رب تكون مبسوط كده في برشلونة بتاعتك دى طب يا عم قبل ما تركب الطيارة وقبل ما تروح وقبل ما تيجي وقبل ما تأكل وقبل ما تشرب اعرف إن دعوة من أمك تطيرك هي مزهزهالك الدنيا أنا عارفة هي مزهزهالك ” .

وأضافت : ” بس خليك فاكر أي حاجة بتحصلك منى أنا من دعوتي عليك يكفى إنك سبت البلد ومشيت هربت وخدت العيال أصلا أنت هربان مش هربان علشان خدت الملاليم لا لا أنت هربان علشان حسيت وعرفت إنك ملكش قيمة هنا في وسط الناس ” .

وختمت رسالتها قائلة : ” ابعت لولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها علشان ربنا يمكن يغفرلك يابني .. اعرف إن فيه ربنا وربنا بيحاسب الله يخربيتك عندك عيال ” .