بعد نجاح أفلامه.. براد بيت يؤكد لا أتطلع للأوسكار

جهينة نيوز:

أشار النجم براد بيت إلى عدم تطلعه للحصول على جوائز الأوسكار. جاء ذلك التصريح في أعقاب النجاحات المتتالية التي حققها هذا العام، بمشاركته في بطولة فيلمي "ذات يوم في هوليوود" وفيلم الخيال العلمي "آد أسترا"، وبالرغم توقعات النقاد والجماهير بتواجده في موسم جوائز الأوسكار المقبل.

صرح براد بيت، الذي يتصدر قائمة نجوم هوليوود ممن لم يحالفهم الحظ في الحصول على الأوسكار، أنه لن يشارك في أي من حملات ترشيحه للأوسكار، معتبراً أن التفكير في هذا الأمر أو مطاردته يجعلك مقيداً، وفقاً لمجلة "إنترتينمنت ويكلي".

وأضاف إنه أمراً رائعاً أن تتواجد في مثل هذه الجوائز، ولكن ما يهم حقاً هو أن يلقى الفيلم صداه لدى المشاهد من خلال القصة التي يقدمها سواء كان ذلك الآن أو بعد عقد من الزمان".

يذكر أن مشاركة براد بيت في بطولة فيلم "ذات يوم في هوليوود"، والذي حقق إيرادات تجاوزت 312 مليون في شباك التذاكر حول العالم، كان بمثابة عودته للتمثيل بعد غياب سنوات، شارك فيها في إنتاج عدد من الأفلام والبرامج التلفزيونية، من خلال شركة للإنتاج الفني "بلان بي"، كما يسعتد حالياً لعرض فيلمه "أد آسترا" في صالات السينما يوم 22 أيلول الحالي