سورية تشارك بمنتدى توظيف التكنولوجيا والابتكار في التعليم

جهينة نيوز

ناقش المشاركون في منتدى توظيف التكنولوجيا والابتكار في التعليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في سلطنة عمان بمشاركة سورية آليات الاستثمار في التعليم التكنولوجي والمهارات الرقمية من أجل ريادة الأعمال على المستوى الإقليمي.

كما تضمن المنتدى حلقة نقاشية للمبتكرين جمعت أكثر من 120 طالباً من مختلف المؤسسات التعليمية إضافة إلى مسابقة الشباب المبتكرين وحلقات نقاشية للمسؤولين والأكاديميين وصناع القرار حول الابتكار في التعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار في مجال التعليم التقني المهارات الرقمية من أجل ريادة الأعمال وغيرها من الموضوعات المشتركة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يخدم قطاعات التعليم والاتصالات والابتكار والبحث العلمي.

وأكد وزير التربية عماد العزب خلال المنتدى أن سورية أولت اهتماماً كبيراً للقطاع التربوي بمختلف جوانبه ولا سيما دمج تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم مستعرضا الخطوات التي انجزتها الوزارة في هذا المجال وسعيها إلى النهوض به وصولا إلى تحسين نوعية التعليم ومخرجاته وتهيئة جيل قادر على التفاعل مع التقنيات الحديثة ليساهم بدور فعال في التنمية الوطنية والاقتصادية والبشرية.

ويهدف المنتدى الذي عقد على مدى ثلاثة أيام إلى تبادل الخبرات والسياسات والتجارب في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من مهارات ريادة الأعمال والابتكار ومعالجة التحديات التي تواجههم للنهوض بعجلة التنمية في المنطقة وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.