قناة محمد رمضان الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"!

جهينة نيوز:

احتفل الفنان محمد رمضان باحتلال قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" المركز الأول في نسب المشاهدة على مستوى الوطن العربي.

ونشر رمضان صورة له عبر حسابه على إنستغرام، أوضح خلالها وصول قناته لمليارين و80 مليون مشاهدة.

وعلق محمد رمضان: "الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا 2 مليار و80 مليون مشاهدة في وقت قياسي".

يذكر أن أغنية "مافيا" هي الأكثر مشاهدة بعدد بلغ 153 مليون مشاهدة.

محمد رمضان يعرض له بالسينمات حاليا فيلم "الكنز 2" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ‏شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق.