بالصور.. سيدة تتلف فستان زفافها الباهظ الثمن والسبب؟

جهينة نيوز:

أتلفت عروس فستان زفافها بالتقاط الصور مع زوجها في البحر.

وبحسب ما ذكر موقع "ميرور" البريطاني، قفزت أنجيلا براون، البالغة من العمر 44 عاما، في البحر في بلاكبول مرتدية الفستان المذهل من الدانتيل.

وكان زوجها مارك (46 عاما) قد حجز حفل الزفاف كمفاجأة وأبلغ أنجيلا قبل 12 أسبوعاً من اليوم المنتظر، تاركًا لها ثلاثة أشهر فقط للعثور على الفستان المثالي.

وقرّر الزوجان اللذان تزوجا في حزيران، أن يرتديا ملابس الزفاف مرة أخرى وأن يجريا جلسة تصوير. لذلك بعد شهر العسل، ارتديا بدلات الزفاف وتوجّها مع طفلين إلى البحر.

وقالت أنجيلا: "كان ثوبي مثاليا، عرفت أنه يناسبني بمجرد ارتدائه. لم يكن أمامي سوى 12 أسبوعًا لاتخاذ قرار. بعد الزفاف اقترح مصورنا جلسة تصوير في البحر. وبعد التجربة، أحببنا كل دقيقة في جلسة التصوير. كان الأمر أكثر متعة من حفل الزفاف".

اشترى والدا أنجيلا فستان زفافها بقيمة 999 جنيهًا إسترلينيًا أي حوالى 1200 دولار كهدية زفاف، لذا استأذنت منهما قبل إتلافه في الأمواج