نيمار يتلقى نبأ سارا!

جهينة نيوز:

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" اليوم خفض عقوبة إيقاف النجم البرازيلي نيمار عن المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ثلاث مباريات إلى مباراتين.

ووافقت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، بشكل جزئي على الاستئناف الذي تقدم به النادي وأغلى لاعب في العالم، ضد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في حزيران الماضي، بإيقاف نيمار ثلاث مباريات لانتقاده التحكيم بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت المحكمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن القانون التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبة الإيقاف لمباراتين على الأقل في حال التوجه بـ "لهجة مسيئة" إلى أحد المسؤولين عن المباريات.

وأوضحت أنه بناء على ذلك، قرر قاضي المحكمة "الموافقة بشكل جزئي على طلب الاستئناف، وقلص العقوبة المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحق نيمار إلى مباراتين (بدلا من ثلاث) ضمن مسابقات اليويفا التي يكون اللاعب مؤهلا للمشاركة فيها".

وبموجب القرار سيكون نيمار قادرا على المشاركة في مباراة فريقه ضد كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، علما بأن الموسم الجديد لدوري الأبطال ينطلق مساء اليوم.

ويخوض سان جيرمان، الذي أقصي من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة في المواسم الثلاثة الأخيرة، مباراته الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى غدا الأربعاء باستضافة ريال مدريد الإسباني.