الإعلامية إنجي علي تحذف فيديو مصافحتها لــ معتصم النهار

جهينة نيوز:

بعد الضجة التي أثيرت حول الإعلامية إنجي علي حول طريقة مصافحتها واحتضانها للفنان معتصم النهار في يوم تكريمه كأفضل ممثل عربي على الفضائيات العربية اضطرت لحذف الفيديو من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

وفي التفاصيل فقد تلقت إنجي انتقادات عدة، بسبب سلوكها الذي وصفه البعض بـ"المبالغ فيه"، تجاه معتصم، إذ قالت لها إحدى المتابعات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوات "إنستغرام": "أحرجتيه قدام زوجته... أقلها احترميها شوية... والله عيب"، فيما قالت أخرى: "حرام صار وجه زوجته ألواناً وأشكالاً".

مما اضطرها إلى حذف الفيديو، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعيد نشره، من خلال حذف الحديث الذي دار معهما، ليحل مكانه تتر أغنية مسلسل "خمسة ونص" الذي شارك فيه معتصم في شهر رمضان الماضي

وكانت إنجي استقبلت النهار وزوجته، لتحتضنه معربة عن سعادتها البالغة لرؤيته في مصر: "معرفش إنك في مصر... وحشتني جداً"، موجهة حديثها لزوجته، بقولها: "أنا بموت في زوجك... بعشقه... ويوم ما شوفته حضنته حضن، من كام شهر، والناس انتقدوني.. بحس إنه عشرة سنين طويلة".

ليست المرة الاولى التي تحذف فيه انجي فيديو لها مع معتصم فقد سبق وحذفت مقطعا سابقا عندما أجرت معه لقاء عبر برنامجها" أسرار النجوم" على إذاعة نجوم إف إم منذ أشهر