السفير آلا: النظام التركي يواصل تزويد الإرهابيين في إدلب بالسلاح والتملص من التزاماته في اتفاق سوتشي

جهينة نيوز:

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أن تقارير اللجنة الدولية تستمر بتشويه الحقائق في سورية وبممارسة الازدواجية والانتقائية وتقريرها الأخير حافل بالمغالطات والتناقض.

وقال آلا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان إن الدولة السورية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لحماية مواطنيها في إدلب ومساعدتهم وفتحت ممرين إنسانيين وعاد خلال الأيام الماضية الآلاف عبر ممر صوران إلى قراهم وبلداتهم في ريفي حماة وإدلب.

وأضاف آلا إن النظام التركي يواصل تزويد التنظيمات الإرهابية في إدلب بالسلاح والتملص من التزاماته في اتفاق سوتشي.

وبين السفير آلا أن الجيش العربي السوري يقوم بواجبه الوطني في مكافحة الإرهابيين في إدلب وهو عازم على إنهاء بؤر الإرهاب في كامل الأراضي السورية.

وأوضح آلا أن الدولة السورية هي الأحرص على حماية المنشآت المدنية التي بنتها بما فيها المرافق الطبية وهي منشآت قامت المجموعات الإرهابية باستخدامها كمقار وقواعد لشن هجمات على المناطق المجاورة.

وأشار السفير آلا أن القوات الأميركية المحتلة والمجموعات الإرهابية في منطقة التنف هي المسؤولة عن الأزمة الإنسانية في مخيم الركبان.. والدولة السورية مكنت نحو ثلاثين ألفا من قاطني المخيم من العودة إلى مدنهم وقراهم.