بالصور.. نانسي عجرم تهنئ ابنتها ليا... وتخطفان الانظار معا

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة تجمعها بابنتها الصغرى “ليا” بلباسها الابيض تُبارك لها بمناسبة يوم عمادتها عبر صفحاتها الخاصة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وغردت نانسي مع الصورة فقالت:

” ‏لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. انت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك”.

ظهور ليا نال إعجاب متابعي نانسي وقد يكون سرق الاضواء خاصة وأن ليا خضعت للطقوس الدينية التي تقام للاطفال في مثل عمرها باللباس الابيض حيث أن نانسي واصلت خلال اليومين الماضيين نشر صور تدل على فرحتها بابنتها كما نشرت صورة عائلية مع بناتها وزوجها من نفس المناسبة.

أم البنات نانسي وفي تصريح صحفي عبرت عن سعادتها بلقب ام البنات وقالت فيه:

” لقب يسعدني… فبناتي أجمل ما في حياتي”.

يذكر أنه الظهور الاول لــ ليا بصورة واضحة وهي الابنة الثالثة لنانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم وتبلغ من العمر تسعة اشهر