الموت يغيب الكاتب الصحفي المصري ماجدي البسيوني

جهينة نيوز:

غيب الموت فجر اليوم الكاتب الصحفي المصري ماجدي البسيوني رئيس تحرير صحيفة العربي الناطقة باسم الحزب العربي الديمقراطي الناصري إثر صراع مع المرض.

والراحل من مواليد محافظة دمياط شمال مصر سنة 1967 حاصل على إجازة في كلية الإعلام من جامعة القاهرة وشغل موقع أمين الإعلام المركزي بالحزب الناصري في مصر.

ترأس البسيوني مجالس تحرير عدة إصدارات صحفية مطبوة والكترونية أهمها صحيفة العربي الإصدار الرسمي للحزب الناصري ومطبوعة المواطن الحر وموقع بالعربي وعرف بمواقفه القومية العروبية.

كما قام الراحل بتأليف كتابين “القلعة.. حلب من الحصار للانتصار” و”المقاومة حكاية وطن” سرد فيهما شهادته عن صمود السوريين في مواجهة الحرب الإرهابية في أماكن مختلفة من سورية كاشفا خلالهما جرائم التنظيمات الإرهابية واستهدافها السوريين وخيرات البلاد ومقدراتها وتواطؤ النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان في دعمها مستخدما في ذلك أسلوبا يجمع بين الكتابة الصحفية التقريرية والسرد الأدبي والمعاينة المباشرة.