جهينة نيوز:

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش في حملة التنمر الموجهة ضد الاخيرة من الفنانين السوريين

تتعرض الممثلة نسرين طافش لكثير من الانتقادات والتعليقات السلبية خاصةً بعد حلقة ديما الجندي مع باسم ياخور في برنامج “أكلناها”.

تعرضت الفنانة نسرين طافش لموجة من الانتقادات والتصريحات الموجهة ضدها من مجموعة من الفنانين السوريين وخاصة ضمن برنامج أكلناها الذي يعرض على قناة لنا

فقد توجه أكثر من فنان بانتقاداته لنسرين فيما يخص أمور شخصية أو انتقادات موجهة ضد شكل نسرين وعمليات التجميل التي قامت بها

فيما وقف فنانون آخرون إلى جانب نسرين ومن بينهم الفنانة أمل عرفة التي نشرت تعليقا على حسابها الشخصي في فيسبوك دافعت فيه عن نسرين طافش قالت فيه:

“عم اقرا القيامة القايمة ع نسرين طافش، نسرين لا تربطني بها علاقة اي علاقة شخصية، لكن هي زميلة مهنة ونجمة ولها محبيها.. هاد الهجوم على سمعتها ليش؟؟!”.

وتابعت:

"تركو المخلوقة بحالها بينها وبين ربها، بيجوز تكون أنقى من كتير ناس ما بيقومو من ع سجادة الصلاة، اللي عم تحكو فيه ع السوشل ميديا بيعبر فقط عن أخلاق وضعية وفراغ وتفاهة تمت لأصحابها فقط”.

وختمت:" دعوا الخلق للخاااالق.. بس عنجد الموضوع زاد عن حدو.. نسرين طافش”.

نسرين شاركت المنشور عبر خاصية الستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام وردت على عرفة:

“أمل عرفة الراقية والكبيرة.. والكبير بيضل كبير.. والصغير بيضل صغير”