من هي الفنانة السورية التي ستنضم لفريق مسلسل العميد؟

جهينة نيوز:

يستعد الفنان تيم حسن والفنانة كاريس بشار لتصوير مسلسل “العميد” الذي سيجمعهما في ثنائية مميزة.

وعلى ما يبدو أن قائمة أبطال العمل لم تكتمل حيث انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تُفيد بانضمام الفنانة رنا شميس انضمت إلى القائمة.

وفي تصريحات لمواقع صحفية أكدت شميس الخبر وأعلنت استعدادها لخوض التجربة مع كاريس بشار وتيم حسن وبديع أبو شقرا.

المسلسل من تأليف وإخراج باسم السلكا، إنتاج KINGSET DKL PRODUCTION حيث من المتوقع طرحه على إحدى المنصات الإلكترونيّة.

يُذكر أن شميس شاركت في السباق الرمضانيّ لعام 2019 من خلال مسلسل “دقيقة صمت” إلى جانب عابد فهد وستيفاني صليبا