محكمة الأسرة تنتصر لزينة على أحمد عز

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة استئناف الأسرة في القاهرة، قرارها بقبول الاستئناف المقدم من الفنانة المصرية زينة، ضد الفنان أحمد عز، والذي طلبت فيه زيادة مبلغ نفقة توأميها، كما قررت المحكمة رفض الاستئناف المقدم من عز.

ووفقا لصحيفة "النهار" كان محامي قد تقدم بمذكرة إلى محكمة الأسرة، وطلب زيادة نفقة التوأمين استنادا إلى أرباح عز من فيلميه الأخيرين "ولاد رزق 2" و"الممر"، إضافة إلى أرباحه في العديد من الحملات الإعلانية التي شارك فيها.

وقضت المحكمة في وقت سابق، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافا طلب خلاله تخفيض مبلغ النفقة.

وقضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 600 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات دراسية للتوأمين.

يذكر أن أحمد عز وزينة تبادلا الاتهامات بالضرب في محاضر رسمية قبل عدة أشهر.