جدول وتوقيت مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز:

تفتتح اليوم الثلاثاء منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.

وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات الغد:

المجموعة السادسة

- إنتر ميلان الإيطالي / سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

- بوروسيا دورتموند الألماني / برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة السابعة

- ليون الفرنسي / زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

- بنفيكا البرتغالي / لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الخامسة

- نابولي الإيطالي / ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- ريد بول سالزبورغ النمساوي / كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثامنة

- أياكس أمستردام الهولندي / ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

- تشيلسي الإنجليزي / فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المصدر: RT