جدول وتوقيت مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز:
تفتتح اليوم الثلاثاء منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وفيما يلي جدول وتوقيت مباريات الغد:
المجموعة السادسة
- إنتر ميلان الإيطالي / سلافيا براغ التشيكي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بوروسيا دورتموند الألماني / برشلونة الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة السابعة
- ليون الفرنسي / زينيت بطرسبورغ الروسي (19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
- بنفيكا البرتغالي / لايبزيغ الألماني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الخامسة
- نابولي الإيطالي / ليفربول الإنجليزي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- ريد بول سالزبورغ النمساوي / كي آر سي جينك البلجيكي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الثامنة
- أياكس أمستردام الهولندي / ليل الفرنسي (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
- تشيلسي الإنجليزي / فالنسيا الإسباني (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المصدر: RT