هموم ومشاكل مدارس اللاذقية على طاولة البحث في مجلس محافظة

جهينة نيوز – عاطف عفيف

احتل القطاع التربوي مع بداية العام الدراسي قسطاً كبيراً من الاهتمام في مناقشات أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعهم الدوري الخامس للعام 2019 .

وركز الأعضاء في مداخلاتهم حول وضع المدارس والمشاكل التي تعاني منها، ووضع الندوات المدرسية وضرورة تشديد الرقابة عليها، حيث تباع فيها الكثير من المواد المجهولة المصدر وغير معروف مدى صلاحيتها، وهذا يشكل خطراً كبيراً على حياة وصحة أطفالنا وطلابنا.

كما أشاروا إلى حالة دورات المياه المزرية في الكثير من المدارس والتي يجتاحها الإهمال وقلة النظافة، كما أن المياه غير متوفرة في المدارس في كثير من الأحيان بسبب انقطاع المياه ، واقترح البعض بفتح آبار ضمن بعض المدارس لتزويد خزاناتها بالمياه .

كما طالب بعض الأعضاء بضرورة الاهتمام بتأمين مازوت التدفئة للمدارس الموجودة في المناطق الجبلية بسبب تعرضها لموجات برد قارسة.

كما أبدى البعض أسفه للمصير الذي آل إليه التعليم المهني( تجارة ، صناعة، فنون نسوية) حيث يتعرض طلاب هذه المهن للظلم إذ من الصعب عليهم إكمال الدراسة إلا للثلاثة الأوائل في كل اختصاص.

كما طالب أعضاء بالعدالة في توزيع المدرسين فهنالك مدارس متخمة بكافة المدرسين، بينما مدارس أخرى في الريف تفتقر للمدرسين.

وأشار آخرون أن هناك مدارس حالتها سيئة وآيلة للسقوط والطلاب فيها معرضون للخطر كمدرسة حوران البودي في ريف جبلة.

وفي رده أكد مدير التربية عمران أبو خليل عدم التعميم وتحديد المدارس التي يوجد فيها مشاكل كي يتم معالجتها ،كما أن دائرة الأبنية المدرسية هي المعنية بالقيام بصيانة المدارس ، لكن الميزانية غير كافية لأعمال الصيانة في المدارس حيث يوجد أكثر من 1235 مدرسة في المحافظة، والمدراس التي لا يمكن للتربية صيانها تحول إلى الخدمات الفنية ، وأحياناً يتم الإصلاح بالتعاون مع المنظمات الدولية.

ونوه أبو خليل بأن 60 % من عوائد الندوات المدرسية تعود إلى المدرسة نفسها للقيام بأعمال الصيانة الضرورية ، ولمراقبة هذه الندوات ومدى صحة المواد التي تقدمها طالب المشاركة بمراقبتها والباب مفتوح للجميع، للجان الصحية والموجهين الاختصاصين وإمناء الفرق الحزبية والدوريات التموينية ووو، وفي حال وجود أي خلل نقوم بإلغاء الندوة ، وقد سبق وألغينا العديد من الندوات في المدارس.

كما طالب مدير التربية مجلس محافظة اللاذقية لرفع توصية إلى الجهات المعنية لزيادة مخصصات التعليم المهني في الكليات الجامعية .

كما أشار أبو خليل إلى أنه تم البدء بتوزيع مازوت التدفئة للمدارس في المناطق الجبلية البعيدة والباردة، مؤكداً أنه لا يوجد مخصصات للتدفئة في مدارس المدينة.