أبراج الثلاثاء 17 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٧/ ٩: مراقب، تبدو احيانا خجول، موهوب بالعلوم، تعرف كيف تتكيف مع التميز، خالي من كل العداوات، تعمل للخير بذكاء وشجاعة، اتجاهك صحيح وبسرعة، تخصص وقت للهوايات مفضلة، تجد حل للازمات، قادر على القيادة، روابطك عائلية جيدة، الأيام القادمة قد تجد نفسك في موضع قوة وقادر على فرض ارائك، تلعب دور وسيط في محيط الاجتماعي أو المهني، للبعض ارتقاء وسفر، للبعض صفقات تجارية، تطوير اعمال وجني أرباح، للبعض عقارات، البداية من شهر ١١ و١٢.

الحمل: تنشغل بالامور المالية والممتلكات الشخصية، قد تتعرض لضغوطات تشعرك بالارباك وتحتار في اختيار حلول تساهم في معطيات ترفع من امورك المالية، تفكر بقرض مالي او تفكر بعدد الفواتير المستحقة، للبعض شراء حاجيات تعتبر من الكماليات، لا تنسى الانتباه لصحتك والبحث في الامور المالية

الثور: ترتفع المعنويات، وفرص النجاح تزداد، تعود للامساك بزمام الامور، فترة ايجابية جدا يسهل خلالها الحوار، تفرح بتجاوب معك خاصة ان القمر انتقل لبرجك بشكل غير متوقع، تتفاجأ بالحصول على تغيير إيجابي يطرأ على حالتك، تستطيع تنفيذ مخططاتك التي تعطلت وتعود لممارسة نشاطاتك، لا تنسى ان القمر ببرجك

الجوزاء: فترة فارغة تماما من النجاح والتقدم، قد تحمل تراجعا او خيبة او حزن، مرهق وقد تضعف ذاكرتك وتكون عرضة للنسيان، نهار سلبي، اخلد للراحة وابتعد عن اجواء العمل قدر الامكان، النوم يساعد على استرجاع العافية، بالمثابرة تستطيع التغلب على الصعاب

السرطان: تعود المعنويات للارتفاع مع وجود القمر ببرج صديق لك، تسمح لك الظروف بتقرير مصير او اتخاذ قرار سعيد وحيوي، تتجه انظارك لتدعيم نشاطاتك الاجتماعية، يوم للتفاهم والتواصل مع الاخرين، تبادل اراء ووجهة نظر، تلتقي بعدد من الاصدقاء الجدد، مناسب لك اليوم لتعيش تجربة جديدة مع الاصدقاء وتلتقي بالاصدقاء القديمين

الاسد: يوم للعمل، ينصب اهتمامك على تحمل المسؤولية، يجب ان تستدرك العمل بحنكة حتى تفوت على خصومك ما يخططون، حاول ان تقترب مت المعنين عنك واعمل بأمانة حتى لا يوقع احد من محيطك يوقع بينكم، السبب يعود لانجازاتك التي تحققها، الجو ملبد بغيوم الغيرة والحسد، يوم لامتحان لك حسب عمرك، انتبه لسمعتك الطيبة ومكانتك، يوم جيد لتندعم من الاقارب

العذراء: تتجه انظارك للحركة والتواصل، تغيير مفاجئ وملائم يحصل لك في إطار عملك، يوم مناسب للانطلاق بجديد، قد تكون في طريق سفر بعيد او تكثر اتصالاتك ولقاءاتك، تسلط الضوء على مهاراتك وتخطط لميزانية مالية وتزداد المصاريف الشخصية، القمر يدعمك بالحركة والتواصل والاستقبال والتوديع

الميزان: مشغول بالامور المالية المشتركة قد يشغل بالك وضع عائلي او تختلط الاوراق وتقع ضحية الواجب، فكر بايجاد حل مع اطراف اخرى واضبط اعصابك، اضبط حساباتك ومصاريفك وافسح المجال امام احد ما يتدخل لحسم امرك وايجاد تسوية ترضي جميع الاطراف، نهارك يحمل نقاشات مالية وللبعض التوصل لاتفاق مفيد، او مرافقة مريض

العقرب: تاخذ!الشراكة دور ايجابي، بدأت خطوة جديدة تجاه شركائك لتحسين علاقاتك معهم يواء في العمل او الميدان العاطفي، كن مستمعا جيدا احتمال تكشف امور من حولك، كن متفائل حتى تنشر الفرح من حولك، اليوم أفضل مما سبق، لكن هناك أعمال كثيرة، مشاورات ترضي الشركاء مطلوب منك الديبلوماسية، يحصل بعض الجدال والخلافات

القوس، لا تشتكي حتى لو تعرضت للضغط في العمل فقط استمع لصوت الصادر من داخلك، دنيا يوم الك ويوم عليك لذلك عدم قدرتك على انجاز الكثير من الأعمال يترك انعكاس سلبي على صعيدك نفسي وجسدي، قد تشعر بضيق الصدر نتيجة الإرهاق خاصة اذا اضطريت للعمل بساعات إضافية وتنقل من حال إلى حال لذلك اعتمد اسلوب منظم وانتبه على صحتك حتى تصل الى تفوق بمشاريعك.

الجدي: الجو صافي ترغب بتوسيع دائرة معارفك، انت بحاجة للتمتع بالحياة وتشعر بقوة العاطفة ويسسر الحظ لجانبك على صعيد العمل والعاطفة، يصعب عليك تفسير الشارات الايجابية التي تنهال عليك، وتشكل حوافز وتدفع بمصالحك، تعرف كيف تتمسك بمصالحك، للبعض فرحة بالتقرب من الاولاد او يسمع خبر معهم لان القمر بالثور

الدلو: ينصب اهتمامك على أمور عائلية تواجه ملاحظات مع أحد أفراد عائلتك أو أحد جيرانك لا تفقد السيطرة على اعصابك وتستخدم اسلوب رخيص في الرد على الانتقادات من جهة أخرى ينصحك الفلك بتجنب التعامل بالعقارات البيع والشراء منزل أو سيارة ولا تلزم نفسك بأي عقد عقاري وتعامل ببال طويل مع أفراد عائلتك.

الحوت: تعرف كيف تستفيد من هذا اليوم وتستغله وتحقق هدف على صعيد عمل او تنقل او سفرة قصيرة وتجد مساعدة بتدبير اجراءاتك الضرورية، كن اجتماعي ولا تتردد، جيد لمتابعة دراسة او موضوع علمي، انتبه من دخول اماكن مزدحمة، مرتاح بمشاعرك ولديك حب