261 مليون ليرة تكلفة تجهيز 19 بئراً لمياه الشرب في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

بتكلفة إجمالية تجاوزت (261 مليون ليرة) وتزامناً مع عودة الأهالي إلى قرى وبلدات الغوطة الشرقية بعد تحريرها قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق بتجهيز مجموعة من الآبار في بلدتي عربين وزملكا بلغ عددها 19 بئراً حيث تم تجهيز أحد عشر بئراً في مدينة عربين بطاقة إنتاجية إجمالية /175/ متراً مكعباً في الساعة، بالإضافة لتجهيز ثمانية آبار في بلدة زملكا بطاقة إجمالية 160 متراً مكعباً في الساعة.

وتم وصل 6 من هذه الآبار على شبكة الكهرباء، بينما يتم تشغيل بقية الآبار بواسطة مجموعات التوليد.