البدء بتأمين السكن البديل لأصحاب العقارات خلف الرازي بدمشق

جهينة نيوز:

أكد المدير التنفيذي للمرسوم 66 جمال اليوسف أنه تم الانتهاء من توزيع السندات للمنطقة التنظيمية الأولى جنوب المتحلق الجنوبي خلف الرازي بدمشق.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة تشرين: بالنسبة للمنطقة التنظيمية الثانية تم توزيع جزئي لسندات الملكية وبانتظار السماح بالدخول إلى منطقة عسالي وحي الجورة باتجاه الحجر الأسود لتوصيف المنطقة من أجل ضمان حقوق المالكين.

ولفت اليوسف إلى أنه خلال ستة أشهر سيكون العمل منتهياً فيما يتعلق بتوصيف الملكيات، وبما يتعلق بمنح رخص البناء، وقال: إنه لم تصدر سوى رخصة واحدة حتى الآن، وهناك العديد من الرخص بانتظار الصدور، ولكن غياب أحد الأطراف ووجوده خارج القطر، أحد أسباب عرقلة صدور الرخص التي ينص القانون على ضرورة موافقة كل الأطراف من المالكين.

ولفت اليوسف إلى أن محافظ دمشق- عادل العلبي وعد بحلّ موضوع الرخص وتسهيله، وتنفيذ أمر المباشرة، والبدء بصب المحاضر السكنية، وأشار إلى أن هناك 9 رخص بناء تعود للأبراج السكنية في «ماروتا سيتي» ستصدر قريباً.

وبيّن اليوسف أن سبب التأخر في صدور الرخص هو أنها تختلف عن الاعتيادية، حيث تضم الرخصة نحو 460 مخططاً، بينما الرخصة العادية بحدود 20 مخططاً، وتم حالياً وضع نظام جديد لتصديق هذه الرخص بعد ورودها من نقابة المهندسين.

وعن تأمين السكن البديل لمستحقيه أشار اليوسف إلى أنه تم البدء بتأمين السكن البديل في بعض المواقع، والتحضيرات جارية، علماً أنه تم تجهيز ثلاثة محاضر للسكن البديل، وسيتم تسليمها للمتعهد للمباشرة.

وعن منطقة المهايني في كفرسوسة والمنطقة التنظيمية الأولى أشار اليوسف إلى أنها منطقة حدودية تقع بين الريف والمدينة، جزء منها خاضع للمرسوم 66، والعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمرسوم يشملها التنظيم.