بالتوازي مع انهيار الدولار.. الذهب يرتفع 800 ليرة بتأثير الأونصة العالمية!

جهينة نيوز:

ارتفاع جديد سجّله غرام الذهب في السوق السورية.. وهو ارتفاع يعتبر الأول بعد نكبة الدولار بسعر صرفه نتيجة إجراءات مصرف سورية المركزي تجاهه والتي أثمرت انخفاضاً في سعر صرف الدولار بلغ 100 ليرة سورية في حوالي 36 ساعة.

نقيب الصاغة غسان جزماتي وفي تصريح خاص للثورة أكد أن سعر غرام الذهب في السوق المحلية السورية قد سجل يوم أمس الاثنين ارتفاعاً بمقدار 800 ليرة سورية دفعة واحدة، لافتاً إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر الأونصة في تداولات البورصات العالمية، مبيناً في هذا السياق أن الأونصة وبعد انخفاضها إلى سعر 1488 دولاراً ارتفعت بمقدار 17 دولاراً مسجلة قبل الإقفال 1505 دولارات للأونصة الواحدة عازياً هذا الارتفاع إلى ما حقّقه الجيش اليمني من نصر باستهداف شركة أرامكو النفطية السعودية.

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار في السوق الموازية فقد أكد نقيب الصاغة أن السوق السوداء وقعت في حالة تخبط لم تخرج منها لليوم بعد أن سيطر مصرف سورية المركزي على هذه السوق وفرض سعره على الجميع فكانت النتيجة الطبيعية انحسار دور صيارفة «الأسود» وهروبهم من الواجهة معلنين استسلامهم للمركزي الذي أثبت أن مراكز القوى في سوق القطع وهمية ما دام المركزي موجوداً.

وعن أسعار الذهب في السوق المحلية قال جزماتي إن غرام الذهب سجّل ارتفاعاً بمقدار 800 ليرة نتيجة تقلبات الأونصة وارتفاعها، مبيناً أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً قد سجل يوم أمس سعر 24800 ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 21257 ليرة، وبالنسبة لذهب الادخار فقد سجّلت الليرة الذهبية السورية سعر 210 آلاف ليرة كما بلغ سعر الأونصة الذهبية المحلية 925 ألف ليرة.

وضمن ذات الإطار فقد سجّلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً سعر 220 ألف ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً 210 آلاف ليرة.