توزيع أكثر من مليوني لتر مازوت على عائلات دمشق.. و20 ألف ليتر بدير الزور يومياً!

جهينة نيوز:

كشف مدير في شركة محروقات لـ«الوطن» عن توزيع أكثر من مليوني لتر مازوت تدفئة على العائلات في دمشق، حتى تاريخه، أي إن المادة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف عائلة، في وقت زاد عدد العائلات المسجلة على المادة على 75 ألفاً، مبيناً أن وسطي العائلات التي تسجل على المادة يومياً يقرب من 5 آلاف عائلة في دمشق.

وأوضح أنه بسبب الإقبال الشديد من العائلات للتسجيل على مادة مازوت التدفئة في دمشق تم تأجيل حصول العائلات على المادة، لافتاً إلى أنه حالياً يتم توزيع المادة على العائلات بعد 15 يوماً على الأقل من التسجيل، مشيراً إلى أن محروقات دمشق تستطيع أن توزع مازوتاً لحوالي 2500 عائلة كل يوم وليس لها قدرة للتوزيع على 60 ألف عائلة بيوم أو يومين.

وبيّن أنه بمجرد تسجيل العائلة على الدور وحجز مادة مازوت التدفئة، فإن العائلة تضمن حقها بالمادة، لافتاً إلى أن المادة متوافرة وموجودة وستصل إلى جميع العائلات المسجلة عليها.

ونوه بأن العائلات التي سجلت على المادة ورفضت التعبئة عند وصول الصهريج إليها لسبب ما سيتم تأجيل حصولها على المادة لبداية تشرين الأول القادم.

ولفت إلى أن التسجيل على مازوت التدفئة لهذا الموسم مريح للجميع، وأن أفضل الوسائل للتسجيل على المادة من خلال الاتصال على الرقم (نجمة 9884 ومن ثم مربع)، إضافة إلى تطبيق «وين» الموجود على صفحة شركة محروقات أو شركة تكامل عبر فيسبوك، وهو ليس مخصصاً للتسجيل على مادة المازوت فحسب، وإنما يقوم بأرشفة كل البيانات التي تتعلق بالمواطن والسيارة ومازوت التدفئة والغاز، والتطبيق يمكن تحميله على أجهزة الهاتف بسهولة، من خلال رابط التطبيق، وهو يدير بيانات الشخص، بمعنى إذا حصل الشخص على أسطوانة غاز فإنه من خلال هذا التطبيق يتبين متى يحصل على الأسطوانة الثانية، وإذا عبأ بنزيناً يتبين من خلال التطبيق الكمية المتبقية له للتعبئة.

ونوه بأن التطبيق مخصص لإدارة البطاقة الذكية، ومن خلاله يعرف الشخص كذلك أقرب محطة وقود له عند السفر يمكن أن يعبأ منها البنزين، ويعطي كذلك أقرب خمس محطات مؤتمتة قريبة على الشخص.

وعن موضوع توزيع كمية 50 لتراً على الأعزب في دمشق، لفت المدير إلى أن هذا الموضوع قيد الدراسة حالياً، مبيناً أنه لم يتم تخصيص الأعزب بأي كمية من مازوت التدفئة حتى تاريخه، والأولوية حالياً بالتوزيع على العائلات، وعندما يتم إنجاز موضوع التدفئة للعائلات من الممكن أن يتم إقرار موضوع توزيع مازوت التدفئة على الأعزب.

وفي دير الزور أكد مدير محروقات المحافظة وسيم الصالح لصحيفة الثورة أن عمليات توزيع مازوت التدفئة على الأهالي بمعدل 20 ألف ليتر يومياً وتقتصر على المسجلين عبر البطاقة الذكية، حيث تم إيقاف عمليات التوزيع عبر البطاقة العائلية بموجب تعميم الإدارة العامة.

وأضاف: أن الفرع يقوم يومياً بتعبئة نحو 50 إلى 75 مسجلاً، فيما بلغ عدد الطلبات المستجرة للمحافظة من مصفاة بانياس يومياً 6 طلبات من المازوت بكيمة وقدرها 130 ألف ليتر، و4 طلبات من البنزين بكمية وقدرها 88 ألف ليتر، أما إنتاج أسطوانات الغاز فيبلغ 3 آلاف أسطوانة، يتم توزيع على كامل أرجاء المحافظة بما فيها ريف الرقة المحرر فيتم تزويده يومياً بما يقارب من 400 أسطوانة.

وأشار إلى أن الفرع مستمر بإصدار البطاقات الذكية عبر مراكزه المفتتحة في مدينة دير الزور، كما يوجد توجه لدى الفرع بالتوسع بافتتاح مراكز إصدار أخرى في ريف المحافظة، حيث تم الانتهاء من تجهيز أربعة مراكز في مدينتي الميادين والبوكمال ومركز الشميطية في ريف المحافظة الغربي، إضافة لمركز حطلة.

وأوضح أن عدد البطاقات الذكية الممنوحة حتى الآن تجاوز الـ 14 ألف بطاقة، وهناك دراسة لافتتاح بعض المحطات الجديدة، حيث بلغ عدد المحطات المفتتحة حتى تاريخه 30 محطة .