حملة في البرلمان العراقي لإخراج القوات الأمريكية

جهينة نيوز:

شهد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، حملة لجمع تواقيع النواب، بغية تشريع قانون يستهدف إخراج القوات الأمريكية المتواجدة على أراضي البلاد.

وأفادت "RT" بأن النائب عن كتلة "صادقون" التابعة لحركة "عصائب أهل الحق"، حسن سالم، تكفل بجمع تواقيع 53 نائبا لإدراج فقرة إخراج القوات الأجنبية من العراق.

وأكد النائب عن نفس الكتلة، وجيه عباس، في وقت سابق، أن عدد المقاتلين الأمريكيين في العراق هو 9 آلاف مقاتل، مشددا على ضرورة تدخل البرلمان بشكل فاعل لتقليص أعداد تلك القوات إلى رقم معقول لا يتجاوز 3 آلاف لأغراض محددة.

وقال عباس في وقتها إن "الدستور والقانون سمحا بتواجد قوات أجنبية لأغراض التدريب أو المشورة العسكرية". وأضاف: "لا نمتلك معلومات دقيقة عن أماكن تواجد أفراد تلك القوات وما هو دورهم الحقيقي وأصنافهم واختصاصاتهم، خاصة أن البعض منهم بحسب ما تقوله واشنطن قوات خاصة"، مشيرا إلى أن "تلك القوات إن كانت للتدريب، فإن الأجدر بها التواجد في الكلية العسكرية أو أكاديميات التدريب وليس على الحدود".

من جهته، أفتى المرجع الديني الشيعي، كاظم الحائري، الشهر الماضي بحرمة تواجد القوات الأمريكية في العراق، حيث قال إنه "لو كانت لي طاقة على حمل السلاح، كنت سأتصدى لهم بنفسي".

وتابع الحائري: "في هذا السياق أقولها كلمة صريحة، وأعلن من موقع المسؤولية الشرعية، عن حرمة إبقاء أي قوة عسكرية أمريكية وما شابهها، وتحت أي عنوان كان من تدريب ومشورة عسكريين، أو ذريعة مكافحة الإرهاب الذي هم أهله وحاضنته وهذا ما أكدته لكم سابقا، وأكدته اليوم