الكثبان الرملية على الكوكب الاحمر "المريخ"

جهينة نيوز:

اكتشف العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" الذين يدرسون الرواسب المتجمدة في المنطقة القطبية الشمالية من المريخ مشهدا مذهلا.

والتقط العلماء صورة مثيرة للإعجاب للكثبان الرملية التي أحدثها تسخين غاز ثاني أكسيد الكربون، باستخدام كاميرا CaSSIS التابعة لمشروع البيولوجيا الفضائية في المريخ ExoMars.

وتمكن العلماء بفضل معدات الكاميرا ذات التكنولوجيا المتقدمة، من دراسة أنماط الرياح على الكوكب الأحمر، وبشكل أكثر تحديدا، اتجاه الرياح السائدة، من خلال مراقبة شكل الكثبان الرملية وكيفية تطورها بمرور الوقت.

وخلال فصل الشتاء المريخي، تغطي طبقة رقيقة من جليد ثاني أكسيد الكربون السطح، وفي وقت لاحق، مع بداية الربيع، يتصاعد ثاني أكسيد الكربون من السطح، حيث يتحول من جليد إلى بخار (أي أنه يتحول من مادة صلبة إلى غازية).

وفي حقول الكثبان الرملية، مع إزالة الجليد في فصل الربيع، يحبس الغاز بين الجليد والرمل، وعندما يتشقق الجليد، يتم إطلاق هذا الغاز بعنف فيحمل الرمال معه، مكونا البقع الداكنة والشرائط الملحوظة في صور CaSSIS.

والتقطت الصور أيضا الكثبان الهلالية، وهي الكثبان الرملية الأكثر شيوعا على سطح المريخ، والتي تشير انحناءاتها إلى اتجاه الريح.

ويشير تشكيل التلال من الكثبان الرملية إلى أن الرياح الثانوية تلعب دورا في تشكيل المشهد المريخي.