الجزائر: القبض على خمسة إرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش في سورية

جهينة نيوز:

ألقت أجهزة الأمن الجزائرية القبض على خمسة إرهابيين في ولاية سيدي بلعباس مرتبطين بتنظيم داعش في سورية.

وذكرت وسائل اعلام جزائرية نقلاً عن الشرطة الجزائرية اليوم أن “فرقة البحث والتدخل التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في سورية وتروج له”.

وأوضحت الشرطة الجزائرية أنه تم توقيف 4 إرهابيين ووضع آخر تحت الرقابة القضائية مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزة المجموعة الإرهابية التي تتراوح أعمار أفرادها بين 26 و 66 سنة هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية كانت تستعمل في التواصل فيما بينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجيش الجزائري ألقى أمس القبض على إرهابى فى ولاية بومرداس شمال البلاد بينما دمر وكرين للإرهابيين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة فى ولايتي البويرة والمدية.