الخارجية السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في هجمات أرامكو

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" ، قالت الخارجية في بيان لها إن "العمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات".

و وصف بيان الخارجية الهجوم بأنه "اعتداء تخريبي غير مسبوق"، وأنه نتج عنه توقف حوالي (50 %) من إنتاج شركة أرامكو السعودية.

وأكدت الخارجية في بيانها على "أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية".

وأكد البيان على أن "المملكة ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها".

وأعربت المملكة عن "تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي".

وأكدت بحسب بيان الخارجية على أنها "قادرة بشدة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات".