وزير الدفاع الأمريكي : واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة للتصدي للهجمات على السعودية

جهينة نيوز:

وصف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الهجمات على المنشآت النفطية السعودية بأنها "غير مسبوقة" .

وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال اتصال مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص.

وأشار الوزير بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" "أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة".

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي على أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.