روحاني: التواجد الامريكي الغير شرعي يهدد وحدة سورية

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية والحل الوحيد هو سياسي مشدداً على أنه يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية والقضاء على بؤر الإرهاب فيها والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.

وفي كلمته خلال اجتماع رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا في أنقرة أشار روحاني إلى أن التواجد غير الشرعي الأمريكي على الأراضي السورية يهدد وحدة وسيادة سورية معرباً عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على سورية مبيناً أنها “تصرفات غير قانونية وتزيد التوتر في المنطقة”.

وقال روحاني إن السوريين وحدهم يقررون مستقبل بلدهم ويجب عدم تدخل أي طرف خارجي في ذلك.