المقداد: ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين

جهينة نيوز:

استقبل الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين اليوم عمران رضا المنسق المقيم الجديد لأنشطة الأمم المتحدة وللشؤون الإنسانية في الجمهورية العربية السورية والذي قدم أوراق اعتماده لنائب الوزير.

ورحب المقداد بالمنسق الجديد في سورية مؤكدا أهمية تعزيز التعاون البناء بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية.

وأشار نائب الوزير خلال اللقاء إلى ضرورة احترام المبادئ والأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة والتي بينها ميثاقها وتدعو إلى احترام سيادة الدول ووحدة شعبها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وتمنى المقداد التوفيق والنجاح للمنسق في المهام المنوطة به.

بدوره عبر رضا عن عزمه على التعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية بما يعزز العلاقة بين سورية والأمم المتحدة موضحا سعيه لتوسيع استراتيجيات العمل والبرامج الأممية بالتنسيق والتعاون المثمر بما يخدم احتياجات الشعب السوري التي تعد على رأس أولوياته.

حضر اللقاء من الجانب السوري عبد المنعم عنان مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات وأسامة على مدير مكتب نائب الوزير والدكتور الحكم دندي من إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات ويامن بدر من مكتب نائب الوزير ومن جانب الامم المتحدة كورين فلايشر المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي وعدد من أعضاء مكتب المنسق المقيم.