وفاة المطربة التونسية منيرة حمدي بعد صراع مع المرض

جهينة نيوز:

توفيت المطربة التونسية منيرة حمدي، مساء أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، حيث أعلن نجلها نبأ الوفاة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

وتدهورت الحالة الصحية للمطربة التونسية خلال الأشهر القليلة الماضية، ما دفعها للاعتذار عن إحياء عدد من الحفلات في المهرجانات الصيفية، وذلك قبل أن تزداد حالتها سوءاً خلال الأيام الماضية.

يذكر أن منيرة حمدي قد قدمت ما يقرب من 50 أغنية، وحازت على العديد من الجوائز الفنية، أبرزها الجائزة الأولي لمهرجان الأغنية العربية عام 2004، وكُرمت من الرئاسة التونسية عام 2003