يحضر اجتماع عمل برفقة مهرج للتخلص من التوتر

جهينة نيوز:

تم استدعاء رجل في نيوزيلندا إلى اجتماع عمل، ولأنه كان يخشى التعرض للطرد من وظيفته، لجأ إلى استئجار مهرج للانضمام إليه في الاجتماع والتخفيف عنه في حال وقوع الأسوأ.

وفي حديث لصحيفة محلية، قال جوشوا جاك إن إدارة شركة "إف سي بي" للإعلانات التي يعمل لصالحها دعته إلى اجتماع عمل في الأسبوع الماضي، وتوقع أن يحصل على ترقية، أو أن يتم طرده من العمل

وللتعامل مع أي من الموقفين، قرر جاك أن يستأجر مهرجاً ليكون إلى جانبه، ويقدم له الدعم العاطفي خلال الاجتماع، ودفع له 200 دولار مقابل تأدية هذه المهمة.

ولم تعلق الشركة على ما حصل، لكن صحيفة نيوزلاند هيرالد حصلت على صورة لرجل يجلس في مكتب وبجواره مهرج، وبحسب ما ذكرت الصحيفة كان المهرج يقلد تعابير البكاء، أثناء توقيع جاك على أوراق تسريحه من العمل.

وعندما سئل عن ردة فعل زملائه السابقين في العمل، قال جاك إنهم اعتقدوا أن وجود المهرج أضفى بعض الإثارة على الاجتماع.

وعادة ما يستخدم هذا النوع من المهرجين، في المواقف التي يحتاج فيها الأطفال إلى دعم عاطفي.

وتم افتتاح فرع المهرجين بلا حدود في الولايات المتحدة في 1995، وتصف نفسها بأنها منظمة تجلب الضحك حيثما كانت الحاجة ماسة إليه. وترسل المجموعة مهرجين في مهام إلى مناطق الصراع ومخيمات اللاجئين، وتقدم للأطفال فرصة للهروب من معاناتهم، بحسب فوكس نيوز