سرب من النحل يؤخّر إقلاع طائرة

جهينة نيوز:

أرجئ إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "اير انديا" بعدما حطّ سرب من النحل على نافذة قمرة القيادة وهاجم موظفين في المطار حاولوا إزالته.

وحط النحل على النافذة قبيل إقلاع الطائرة من مدينة كالكوتا في شرق البلاد الأحد وفيها 136 راكبا بينهم وزير الإعلام في بنغلادش.

كما حاول موظفون طرد سرب النحل ما أدى إلى غضبها وعندما فشلت مسّاحات الزجاج الأمامي بذلك قرر المسؤولون استخدام المياه.

وقد ذكر المسؤول في المطار كوشيك باتشاريا لوكالة فرانس برس أنه "تم استخدام خراطيم المياه المخصصة للحرائق لإزالة النحل بعد عملية استمرت ساعة تقريبا".

وأقلعت الطائرة المتجهة إلى ارغاتالا في شمال شرق الهند بعد تأخر دام ثلاث ساعات ونصف الساعة