الحرس الثوري يوقف سفينة وطاقمها بتهمة تهريب الديزل

جهينة نيوز

أوقفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين سفينة على متنها 11 شخصا، كانت متجهة إلى الإمارات، قبالة محافظة هرمزكان، جنوبي إيران، بدعوى تهريب الديزل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قائد المنطقة الخامسة للقوى البحرية التابعة للحرس الثوري إن: "السفينة (لنش)، أبحرت من ميناء لنكة المطل على الخليج، وكانت متجهة للإمارات وتم توقيفها عند مسافة 20 ميلا شرقي جزيرة تنب الكبرى".

وأضاف أنه: "تم توقيف طاقم السفينة المكون من 11 شخصا وإحالتهم للجهة القضائية".

كما أشار إلى أن السفينة كانت تحمل 250 ألف لتر من الديزل المهرب.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، يوم 19 تموز الماضي، لمزاعم انتهاكها القوانين البحرية، جاء ذلك ردا على احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق بتهمة انتهاك عقوبات على سوريا.