الإمارات: نمتلك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات

جهينة نيوز

قال وزير الطاقة الإماراتي اليوم الاثنين إن بلاده تملك طاقة إنتاجية فائضة للنفط لمواجهة اضطراب محتمل للإمدادات بعد هجمات على منشآت نفط سعودية هذا الأسبوع.

وأضاف المزروعي للصحفيين في أبوظبي: "لدينا طاقة إنتاجية فائضة، هناك كميات يمكن استغلالها في الاستجابة الفورية"، وقال إذا دعت السعودية لاجتماع طارئ لأوبك "سنتعامل مع الأمر".

وقال مصدران اليوم الاثنين، إن شركة "أرامكو" السعودية أخطرت بعض العملاء بأنه تم استئناف تحميل السفن بعدما تعطل جراء هجمات يوم السبت على منشآت نفطية سعودية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، استنادا إلى إخطار إن الشركة المملوكة للدولة، القول إن عمليات التحميل جارية.

وقالت ثلاثة مصادر من شركات تكرير آسيوية كبرى، بينها أحد المصدرين اللذين اطلعا على إخطار التحميل، لـ"رويترز" إن تحميل ناقلاتهم النفطية يمضي بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم الاثنين.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.