سميرة سعيد سعيدة بمشاركتها في برنامج ذا فويس للمرة الأولى

جهينة نيوز:

أقامت شبكة قنوات MBC مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" بحضور نجوم البرنامج "المحكمين والمدربين": سميرة سعيد وراغب علامة وأحلام ومحمد حماقي.

وحظيت النجمة المغربية سميرة سعيد التي تشارك لأول مرة بالبرنامج باستقبال حافل وترحيب كبير من الإعلاميين ومن الفنانين المشاركين ومن جانبها أعربت عن سعادتها بخوض تجربة جديدة عليها مؤكدة أن الأمر لم يستغرق منها أكثر من حلقة واحدة لتجد نفسها في الحلقة الثانية وقد اندمجت ودخلت في مود البرنامج الذي وصفته بأنه عالم جديد بالنسبة لها.

كما وعبرت الديفا سمير سعيد عن ارتياحها لجو الحب بين أعضاء لجنة التحكيم، حتى خلال المنافسة على اختيار الأصوات، وداعبت أحلام قائلة: حتى في المنافسة مش هتلاقونا "مقهورين".

وفي مداعبة جميلة منها لجمهور الصحفيين قالت سميرة سعيد أنها أكثر فنانة في اللجنة مخضرمة، يأتي بعدها راغب بسنين عديدة، فضحك راغب وأشار إلي حماقي قائلا: وحماقي طفلنا العزيز.

شهد المؤتمر حضورا كبيرا للصحافة والإعلام من شمال إفريقيا بمناسبة الإعلان عن اسم قناة MBC الموجهة لدول المغرب العربي