فتاة تبتلع خاتم خطوبته بسبب أحلام نومها

جهينة نيوز:

حلمت جينا (29 عامًا) بأنّها كانت على متن قطار، تحاول الهروب من رجال إحدى العصابات الكبرى لمحاولتهم سرقة خاتمها الألماس الذي قدّمه لها خطيبها.

فوضعت الأخيرة الخاتم في فمها وابتلعته عن غير وعي لتمنعهم من سرقته، وفقًا لموقع "الدايلي ستار".

وعندما استيقظت في الصباح، أدركت أنها ابتلعت الخاتم بالفعل بينما كانت تحلم.

فأخبرت خطيبها بوب بما حصل، لكن لم يصدّقها. وبعد جهدٍ جهيد، اقتنع، فتوجها إلى المستشفى حيث أُجريت لها فحوص طبيّة أكّدت أنّ الخاتم في جهازها الهضمي.

وبعد استشارة الطبيب، خضعت جينا لعمليّة المنظار، واُخرج الخاتم من أمعائها.

وها هي اليوم تسخر من نفسها وتضحك مع حبيبها عمّا قامت به