عاصي الحلاني يطمئن جمهوره عن حالته الصحية

جهينة نيوز:

غرّد الفنان عاصي الحلاني للمرة الأولى بعد سقوطه عن فرسه والذي كاد أن يودي بحياته، فنشر صورة قديمة له بابتسامة عريضة تؤكد لكل محبّ له بأنه يتماثل للشفاء وسيعود أقوى مما كان.

الحلاني كتب في تغريدته: "إلى جميع الأحباء والأوفياء، أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني، وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم، سائلاً الله أن يمدّكم بالسعادة والحياة الكريمة. أنا بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى، له الحمد والشكر. وإن شاء الله ألقاكم قريباً. لكم مني كل الحب والتقدير".

كما وجّه نقيب الفنانين في مصر الفنان هاني شاكر رسالة إلى الحلاني، جاء فيها: "أخي الحبيب عاصي الحلاني الف سلامة ليك يا حبيبي وان شاء الله تعود قريباً لجمهورك ولكل محبينك احسن مما كنت باذن الله".

يذكر أنّ عائلة الحلاني عمدت إلى تطمين جمهور أبو الوليد على حالته الصحية بعد نشر الاعلامي جمال فيّاض الصورة الأولى لفارس الغناء العربي كشفت عن الضرر الكبير الذي تعرّض له، والذي كاد يودي بحياته، خصوصاً أن فيّاض أشار إلى أنّ الحلاني استفاق من غيبوبته فاقداً الذاكرة، غير واعٍ لما حصل له. وعندما بدأ يستعيد وعيه وذاكرته جزئياً كانت أولى كلماته متمتماً بأسماء أفراد عائلته من زوجته إلى اولاده