أرامكو: إنتاج النفط بالكميات الطبيعية "ربما يستغرق أشهرا"

الإثنين, 16 أيلول 2019 الساعة 14:33 | سياسة, عالمي

أرامكو: إنتاج النفط بالكميات الطبيعية

جهينة نيوز:

قال مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية "ربما تستغرق أشهرا" وذلك بعد هجمات على منشآت نفط قلصت إنتاج المملكة بأكثر من النصف.

وقال أحد المصدرين: "ما زال الوضع سيئا".

قال مصدر بقطاع النفط مطلع على آخر التطورات لوكالة "رويترز" إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها، لكنه قد يتعين على أرامكو خفض الصادرات في وقت لاحق إذا استمر التوقف في الإنتاج لفترة طويلة.


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