أبرز 5 أرقام قياسية ينفرد بهم ميسي في دوري الأبطال؟

جهينة نيوز:

تنطلق غدا مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن بين المباريات التي ننتظر مشاهدتها في الغد مباراة بورسيا دورتموند وبرشلونة، والتي من الطبيعي عندما يتم ذكر الفريق الكتالوني يقفز إلى الذهن مباشرة قائده ونجمه الأسطوري ليونيل ميسي، وأرقامه القياسية الشهيرة التي لا يتوقف عن نسج وكتابة تاريخه الغير مسبوق، والذي لا يبارى من قبل أي لاعبٍ آخر في التاريخ.

فالأسطورة ميسي كان قد شارك في أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا في تاريخ 7 كانون الاول لعام 2004 أمام شاختاردونستيك، ومن وقتها وهو في رحلة ذهبية مستمرة في غمار بحر التشامبيونز، يجمع خلالها في كل نسخة أرقامًا قياسية من صناعته الخاصة، تجعله يتربع على عرش أفضل اللاعبين في تاريخ التشامبيونز، بإنجازات فريدة لا يحققها سوى الليو، الذي وبالرغم من وصوله إلى عامه الثاني والثلاثون لكنه طوال 15 عامًا من المشاركة بالتشامبيونز، تمكن من حصد اللقب 4 مرات، والفوز بلقب هداف البطولة 6 مرات، وسجل خلالهم 112 هدفا، خلال 135 مباراة، لكن بجانب هذه الأرقام الإستثنائية، لدى ميسي أرقامًا أخرى فريدة تحمل بصمته الفريدة، ولا ينازعه فيها أي لاعبٍ آخر.

وبمناسبة هذه المشاركة المنتظرة للأيقونة العالمية، سنُلقي الضوء على أبرز 5 أرقام قياسية فريدة في التشامبيونز تحمل اسم ليونيل ميسي..

1- أسرع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى 100 هدف : حيث تمكن الأسطورة ميسي من تسجيل هدفه المئوي بالتشامبيونز في مباراته رقم 123 بالبطولة، وذلك في تاريخ 14 مارس 2018، عندما سجل هدفين في مرمى تشيلسي، في إياب دور ثمن النهائي من نسخة 2017/2018.

2- أصغر لاعب يفوز بلقب هداف التشامبيونز : حيث حقق ميسي انجازه عندما فاز بلقب هداف النسخة 2008/2009، وكان يبلغ عمره وقتها 22 عامًا.

3- أول لاعب في تاريخ التشامبيونز يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة : حيث فعلها الليو بمباراة فريقه برشلونة في مرمى باير ليفركوزين، في دور ثمن النهائي من نسخة 2011/2012، وانتهت المباراة بنتيجة (7-1).

4- أول لاعب في تاريخ التشامبيونز يصبح هداف البطولة 5 مرات : حيث حققها النجم الأرجنتيني، في نسخ 2008/2009- 2009/2010- 2010/2011- 2011/2012- 2014/2015.

5- الهداف التاريخي لدور المجموعات للتشامبيونز : يمتلك ميسي لقب الهداف في دور المجموعات في تاريخ البطولة برصيد 66 هدفا.