مكسر لإنتاج مواد البناء في إسمنت حماة بطاقة انتاجية 1000 طن سنوياً

جهينة نيوز:

افتتحت الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة مكسر»عفاس» لإنتاج مواد البناء بما يحقق الاستثمار الأمثل للحجر الكلسي الموجود وتنظيم العمل في جبهات المقلع لدى الشركة بطاقة إنتاجية تصل إلى ألف طن يوميا من مواد الزرادة والنحاتة والبحص الخشنة.

وأوضح الدكتور أيمن نبهان مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء لصحيفة الثورة أن الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة تعد من شركات القطاع العام الرائدة على مستوى القطر لإنتاجها طيفا واسعا من مواد الإسمنت كالبورتلاندي والبوزلاندي والمقاوم الذي يستخدم في إنشاء الجسور والسدود وسائر الدعامات الإنشائية والخرسانات.

وبين أن المكسر ينتج نحو ألف طن من مختلف المواد بقيمة مليار ليرة سورية سنويا وبما يحقق ربحا للشركة يزيد على 300 مليون ليرة سورية قابلة للزيادة حسب حاجة السوق المحلية.

وبين أن إنشاء وتركيب هذا المكسر «العفاس» جاء للحفاظ على هيكلية المقلع لدى الشركة بما يحقق الاستثمار الأمثل للحجر الكلسي الموجود فيه والتخلص من الكلف العالية لترحيله خارج الشركة والتي تقدر بأكثر من 700 مليون ليرة سورية فضلا عن الاستفادة من الحجر الدولوميتي في صناعة مواد البناء كالبلوك والزرادة والبحصة والنحاتة الناعمة.

بدوره أشار المهندس علي جعبو مدير الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة إلى أن المكسر الذي تم تركيبه في بداية مقلع الحجر الكلسي يحقق عائدا اقتصاديا عاليا عقب استثماره وبيع إنتاجه من مواد البناء للقطاعين العام والخاص مضيفا أن موقع الشركة في المنطقة الوسطى يتيح تلبية حاجة السوق المحلية لمختلف المحافظات بأسعار أقل.