مكتب لمتابعة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في حماة وريفها

جهينة نيوز:

مراعاة للتوزع الأفقي لمراكز خدمة المواطن على امتداد جغرافيا محافظة حماة وريفها، يتم العمل لإقامة ثلاثة مراكز في سلمية ومحردة وصوران، وذلك ضمن خطة المحافظة للعام القادم 2020.

وبالتوازي تعمل محافظة حماة حالياً على تشييد ثلاثة مراكز أيضاً في حي جنوب الملعب في مدينة حماة، وآخر في مدينة مصياف، وثالث في مدينة السقيلبية، والمراكز الثلاثة قيد الأعمال الإنشائية والبيتونية حالياً، كما يتم العمل حالياً على افتتاح مكتب لمتابعة شؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين في مدينة سلحب.

مصدر في محافظة حماة بيّن في تصريح لـ«تشرين» أن أربعة مراكز خدمة تعمل حالياً في مدينة حماة وهي مركز الخدمة في حي الأندلس وفي حي الفيحاء وفي مجلس مدينة حماة وآخر في المركز القنصلي، إضافة إلى مكتب النافذة الواحدة في مبنى الأمانة العامة لمحافظة حماة.

وأشار المصدر إلى قيام المحافظة بتوسعة مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة حماة لزيادة قدرته الاستيعابية، كما يتم العمل على التوسع الأفقي في الخدمات المقدمة من خلاله، حيث تم البدء بتقديم خدمات مديرية المالية وخدمات المصارف العقارية في المركز، إضافة إلى إتمام عملية الربط الإلكتروني للبدء بتقديم خدمات المصالح العقارية.

وأشار المصدر إلى أن مراكز خدمة المواطن في المحافظة تقدم مختلف الخدمات للمراجعين بطرق تواكب متطلبات العصر وفق أحدث الأساليب التقنية والخدمية.