روسيا تدرس إنتاج منظومات إس-400 في الهند

الإثنين, 16 أيلول 2019 الساعة 10:28 | سياسة, عالمي

روسيا تدرس إنتاج منظومات إس-400 في الهند

جهينة نيوز:

قال المدير التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، إن روسيا تجري مباحثات مع نيودلهي حول إمكانية جعل الهند موقعا لإنتاج منظومات إس-400 الدفاعية.

وقال تشيميزوف في تصريح، "نعم، نناقش أيضا مع الهند مسألة إنتاج إس 400 هناك".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قال في وقت سابق، من الشهر الجاري: إن روسيا ستسرسل منظومة إس-400 للدفاع الجوي للهند في غضون 18-19 شهرا.

في أوائل تشرين اول 2018، وقعت روسيا والهند عقدًا لتوريد أنظمةخمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس-،400 وسيكلف نيودلهي 5.43 مليار دولار.

وانتقدت واشنطن مرارا تنفيذ الهند لصفقات الدفاع مع روسيا التي تعتبر نيودلهي شريكًا رئيسيًا في جنوب آسيا. في عام 2018 ، أصرت الولايات المتحدة على أن ترفض الهند إبرام أكبر صفقة لشراء إس-400 من روسيا.

ولم تستبعد واشنطن إمكانية فرض عقوبات على شركائها الهنود. وقد أكدت قيادة الهند، من جانبها، مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر التقييد الأحادي غير قانوني.


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