أحدث التطورات الميدانية في سوريا على طاولة رؤساء الدول الضامنة لعملية "آستانا"

جهينة نيوز:

عقد في العاصمة التركية انقرة مساء امس الاحد الاجتماع الثلاثي لكبار مندوبي الدول الضامنة لعملية آستانا للسلام في سوريا وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وتركيا.

وشارك في الاجتماع كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي اصغر خاجي ومندوب الرئيس الروسي في الشان السوري الكساندر لافرنتيف ومساعد الخارجية التركي سدات اونال ، والوفود المرافقة لهم.

وبحث كبار مندوبي الدول الثلاث خلال الاجتماع بشان مسودة البيان الختامي لاجتماع القمة ووضعوا اللمسات الاخيرة عليها.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الى العاصمة التركية انقرة مساء امس على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع القمة الثلاثي مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان للبحث حول قضية سوريا.

وسيعقد اجتماع القمة الثلاثي اليوم الاثنين وقبله سيلتقي الرئيس روحاني نظيريه الروسي والتركي، كلا على حدة للبحث في التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيجري البحث خلال اجتماع القمة بشان قضية السلام في سوريا واحدث التطورات الميدانية فيها الى جانب البحث في تنمية التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك العلاقات الاقليمية.

ويرافق الرئيس روحاني خلال الزيارة وزراء الخارجية محمد جواد ظريف والطاقة رضا اردكانيان والدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي والجهاد الزراعي محمود حجتي ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي.

وكالة فارس