"عمّرها 5" ينطلق غدا بمشاركة 390 شركة من 31 دولة عربية

جهينة نيوز:

بمشاركة 390 شركة من 31 دولة عربية وأجنبية ينطلق عصر يوم غد الثلاثاء إعادة إعمار سورية بدورته الخامسة (عمّرها 5) الذي تنظمه مؤسسة الباشق للمعارض بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على أرض مدينة المعارض بدمشق ويستمر حتى الحادي والعشرين من أيلول الجاري.

هذا وتتوزع اختصاصات الشركات العربية والدولية والمحلية المشاركة في (عمّرها 5) بين معدات وآليات ومواد بناء وتقنيات عمرانية تحتاجها عمليات التشييد إلى جانب تجهيزات تستخدم بمجال الطاقة والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه وخدمات تتعلق بالتأمين والتطوير العقاري والنقل والسياحة وأنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية.

أما المساحات الداخلية المحجوزة في المعرض فقد سجلت ولأول مرة 22500 متر مربع ما يدل حسب مدير مؤسسة الباشق تامر ياغي على النجاحات التي حققها المعرض في دوراته الأربع السابقة، إضافة إلى المساحات الخارجية الواسعة والتي تم تخصيصها لعرض أحدث المعدات والتقنيات وآليات الإعمار، موضحاً أن المعرض يهدف إلى إبراز دور القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار وإمكانية تحقيق التشاركية بينهما وأن المؤسسة وقعت اتفاقيات تعاون جديدة واعتماد وكلاء وممثلين لها في الإمارات وألمانيا ومصر وإسبانيا والصين وبيلاروس وغيرها من البلدان للمشاركة في المعرض.

ويتضمن برنامج المعرض عدداً من المحاضرات العلمية والتخصصية حول تراخيص البناء وآلية تقييم الأبنية المتضررة والتكنولوجيات العالمية لتنفيذ الأبنية وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وأهميته في إعادة الإعمار.