أبراج الاثنين 16 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٦/ ٩: مستقيم، قوي العزيمة، تحب العلم، متميز ببعد النظر والحيطة، متوازن، تملك روح الفكاهة، تبدع بتجارب الحياة، تبحث عن الجديد دائما، فصيح اللسان، تجتمع الأضواء من حولك، الأيام القادمة اتصالات مهمة، لقاءات تعزز جانب فكري، فرصة عمل جديدة وتعامل بالعقارات بيع وشراء منزل أو قطعة ارض أو سيارة او تعديل على ديكور، للبعض ارتباط أو شراكة عمل، الأشهر القادمة تحمل لك الحظوظ.

الحمل: القمر عندك تكلف بمهمة، تمتلك طاقة ومواهب جديدة، تسمع خبر تجد حل جذري وتكون الأول في الوصول لهدفك، روج لاعمالك بجرأة، تنطلق نحو اكتشافات مميزة، تجد توازن بين ذاتك والآخرين، مسيطر على زمام الأمور.

الثور: خذ نفس عميق باستطاعتك الترفيه عن نفسك تشارك بنشاط، قد تهدأ وتيرتك كليا وتعاني من ركود وخيبة خصص الفترة لمراجعة اوراقك واعادة تقييم امورك، احذر من الالتباسات والفوضى ولا تحسم أمر تصرف بصبر وهدوء، اهتم بصحتك ولا تصعب الأشياء صغيرة بسبب كثرة تدقيقك، اترك الأمور تأخذ مجراها العفوي.

الجوزاء: فترة تبشر بارتياح ونجاح، استغل وجود الحظ إلى جانبك، تستطيع إقامة علاقات جيدة وسليمة مع محيطك، تشارك بورشة عمل بادر لا تتردد وابدا من جديد، انت على استعداد لترتيب أوضاعك ومواجهة الأمر الواقع، نشاط اجتماعي اصدقاء لقاءات انضمام لدعوات وزيارات تلتقي بوجوه جديدة، أو تلتقي بصديق مخلص قديم ينقذك من ورطة يتلف حولك، اطلب أمنية تتحقق لك.

السرطان: يبدأ نهارك بالهموم المهنية المسيطرة عليك، يحملك نهارك الكثير من الأعمال قد تتفاجئ بمتغيرات متعلقة بعملك، فترة لإظهار مواهبك، عالج وضعك واعطي صورة جميلة عنك وأكد أحكامك واثبت جدارتك وسمعتك الطيبة حتى لا يساء فهمك ويصبح يومك متعب، مجالك جيد اليوم.

الأسد: يبدأ نهارك بعروض فكر بهدوء ولا تتسرع، تملك رغبة بتطوير ذاتك والاعتناء بمستواك الثقافي والمهني، تزداد قوة حدسك ورغبتك بالتعمق في الأمور الغامضة، يوم للاخبار من بعيد ترتفع سوية انتاجك في العمل، تكلف محامي يساعدك بأمور ومشاكل على صعيد قانون، احذر من بحث عن مغامرات وابتعد عن اختبار المعتقدات الشخصية، نهار جيد للاتصالات واستقبال وتوديع الزوار.

العذراء: مشغول بإدخال تعديل على ميزانيتك المالية عن طريق تعويض أو تمويل من شراكة، يبدو يوم قاسي بتاثيراته، ابتعد عن اي تحرك جديد لا تهمل عنايتك بصحتك، يحملك نهارك أمر اداري قانوني أو تنشغل بمسائل ترتبط بأحد عائلتك، بالعموم يوم جيد لتقوم بتصفية ديون وحصول على دعم مالي.

الميزان: تركيزك على الشراكة تعمل مشاركة بأفكارك وتخطط لتحقق اهدافك اليوم، فاوض وحاور بهدوء وليونة وابتعد عن حساسية والتعدي لقاء يسببلك توتر حاول إيجاد قاسم مشترك مع شريك الآخر سواء عاطفي أو عملي، للبعض عقد عمل انتبه من الغيرة أيضا.

العقرب: أبدا باكرا أفضل ما تتراكم الأعمال عليك، نظم وقتك لتفادي تزامن الأعمال معا، احترم الالتزامات الاجتماعية والمهنية، ضغوط متنوعة بين مسائل شخصية وعملية، اطلب مساعدة من صديق حتى تنهي المهم من أعمالك، لا تنسى الانتباه على صحتك وغذائك، القمر ببرج الحمل يفتح شهيتك، نهار مضغوط في العمل والغذاء.

القوس: تسجل نقاط لصالحك تكون من المحظوظين وتتحكم بأي وضع ترتفع نسبة نجاحك حتى تلتقي مع الاحبة وتمارس نشاط فني مع الاحبة وتمضي وقت، يوم جميل حتة تملأ فراغك على الفور وتتخلص من طاقة سلبية، اتجه نحو تطهير نهارك، تشعر بالسعادة من الصعب تعيش لوحدك يوم للاختلاط وانعطاف نحو الأفضل اعطي اهتمامك لمسائل تتعلق بالاولاد ودعم نهارك.

الجدي: تركز على العائلة وتهتم بمطالبهم، تستقبل زوار، نهار يحملك جدل وعرقلة حول قضية تتعلق بأحد افراد عائلتك، اهتم بأوضاعك الشخصية بوم يناسبك تتلقى اتصالات تلطف الأجواء، بالعموم تسمع أخبار تتعلق بوضعك المادي، تعزز علاقتك مع أفراد العائلة.

الدلو: نهار إيجابي تتحمس للامور، تجهز مواعيد، لقاءات واتصالات، نهار متنوع وقدرتك عالية على الاتصال مع الآخرين والتواصل، مقابلة ناجحة للبعض، للطلاب نهار جيد للامتحان، انفتاح ودوافع جديدة رسالة هامة تحمل خبر مفرح من عمل كنت تود دخول فيه ورحلة قصيرة، نهار للحركة والمفاجات.

الحوت: طموح مالي ونهارك يدلك على المال والكسب، جهز مسبقا واهتم للمسائل المالية، تفكر بكيفية حصولك على مبلغ مالي، انطلاقة ناجحة وعروض مغرية، بالعموم يتواصل نهارك لتوصل لهدفك، انتبه من النفقات.