شركة محروقات تبدأ بتوزيع مازوت التدفئة بريف دمشق

جهينة نيوز:

أعلنت اللجنة الفرعية للمحروقات بريف دمشق أنه تم البدء بتوزيع الدفعة الأولى من مادة مازوت التدفئة للمواطنين في المحافظة بمعدل 200 ليتر لكل أسرة من خلال البطاقة الذكية بعد أن يقوم صاحب البطاقة بالاتصال على الرقم المباشر 9884.

وبينت اللجنة خلال اجتماع لها اليوم أنه سيتم توزيع 100 ليتر في البداية والمئة الثانية توزع لاحقا وأن عددا من الطلبات سيتم توزيعها عبر المحطات الحكومية وأخرى عبر محطات الوقود الخاصة ولا سيما في المناطق البعيدة عن مراكز شركة المحروقات.

يشار إلى أن الكمية المخصصة لكل عائلة من مازوت التدفئة خلال الموسم الحالي سواء في الريف أو المدينة 400 ليتر موزعة على دفعتين في بداية أشهر الشتاء ومنتصفها ويتم الحصول عليها عبر البطاقة الذكية.

وبما يخص مادة الغاز أكدت اللجنة أن التوزيع مستمر عبر البطاقة الذكية بمعدل أسطوانة كل 23 يوما مقترحة رفع مذكرة للجهات المعنية لرفع نسبة التوزيع للمواطنين ممن لم يستلموا بطاقة ذكية حتى الآن من 5 إلى 25 بالمئة مثل مناطق الغوطة الشرقية ودوما.

وحول المازوت الخاص بالزراعة أشارت اللجنة إلى أنه تم خلال الشهر الجاري تخصيص 52 طلبا زراعيا ستوزع على المحطات في المناطق الزراعية ومراكز شركة محروقات علما أن الشركة في ريف دمشق تعمل على توزيع الكميات التي تصل إليها بعدالة على جميع الجهات.