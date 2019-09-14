10 ضحايا بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال حلب

جهينة نيوز:

أسفر انفجار سيارة مفخخة في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي عن سقوط 10 قتلى وعدد كبير من الإصابات، في حصيلة مرشحة للارتفاع حسب ما أكدت مصادر محلية.

وأشارت المصادر بحسب صحيفة الوطن إلى أن الانفجار، الذي وقع مساء اليوم الأحد، استهدف موقعا مزدحما في مدينة الراعي ما أدى إلى سقوط عدد كبير.

وتسيطر على مدينة الراعي ميليشيات مسلحة ضمن ما يسمى "درع الفرات" التابعة للاحتلال التركي مباشرة.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات التركية شمال البلاد تفجيرات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة بين الحين والآخر، فيما يعتبر عمليات تصفية بين متزعمي هذه الميليشيات.