نتنياهو يشيد بقناة الجزيرة القطرية

جهينة نيوز:

تغزل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، في قناة إخبارية عربية لطالما كانت حصان طروادة للتطبيع و منفذ الى البلاد العربية لكيان العدو الاسرائيلي.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تسهال"، مساء اليوم، الأحد، بأن نتنياهو تغزل في قناة" الجزيرة" العربية الإخبارية، مقارنة بقنوات إخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت الإذاعة العبرية في حوار أجرته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير يقارن بين كل من شبكتي القنوات "NewsChannelIL" و "newsisrael13" الإخباريتين الإسرائيليتين، وبين قناة الجزيرة الإخبارية العربية.

وقال نتنياهو: بعض القنوات الإخبارية العربية (في إشارته إلى قناة الجزيرة القطرية) تعطي مزيدا من الاحترام وتمنح مزيدا من الوقت للرد أو الإجابة.

و يذكر ان قناة الجزيرة القطرية (عرابة الربيع العربي) تعطي المتحدثين من كيان الاحتلال الاسرائيلي وقتاً أطول مما تعطيه لأي رأي مخالف و تعتبر من اول القنوات التطبيعية حيث أصبحت ناقل رسمي لتغريدات المتحدث بإسم جي الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي.