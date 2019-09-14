الرئيس الاسد يستقبل لافرينتف و الوفد المرافق له

جهينة نيوز

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق.

الوفد الروسي أكد خلال لقائه الرئيس الأسد أنه انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين فإن موسكو عازمة على الاستمرار بالعمل مع دمشق للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب الإرهابية المستمرة على الشعب السوري، بالتزامن مع العمل على مكافحة الارهاب وتطهير الأراضي السورية كافة.

لافرنتييف وضع الرئيس الأسد في صورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الاثنين في إطار مسار أستانة، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التي تضعها بعض الدول، في المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل الى حل ينهي الحرب في سورية.