الداخلية المصرية تعلن مقتل "مجموعة إرهابية" في شمال سيناء

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل "مجموعة إرهابية" وإصابة 3 من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالاستعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق".

وأضاف البيان نقلا عن سبوتنيك: "رصدت تلك المجموعة اإرهابية داخل إحدى السيارات، حال استعدادها لتنفيذ عملية إرهابية، إلا إنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم أطلقوا النار بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهم".

وتابع البيان: أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع المجموعة الإرهابية جميعها"، مشيرا إلى أن إطلاق النار أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة.