بيكهام يكثف محاولاته لضم ميسي لناديه الأمريكي

جهينة نيوز:

يكثف لاعب مانشستر يونايتد السابق، الإنجليزي ديفيد بيكهام محاولاته الجريئة للتعاقد مع نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي وإحضاره إلى ناديه الأمريكي "إنتر ميامي".

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن قائد منتخب إنجلترا السابق أرسل المدير الرياضي لناديه الأمريكي بول ماكدونو إلى العاصمة البريطانية لندن لإجراء محادثات لضم ميسي مع والده ومستشاره خورخي.

ويسعى بيكهام إلى تعزيز مشروع فريقه الجديد الذي سيشارك في الدوري الأمريكي في شهر اذار من عام 2020، ويرغب في الاستفادة من إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بالمجان في شهر حزيران المقبل، بحسب عقده الحالي مع الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بيكهام منفتح للغاية على فكرة التعاقد مع ميسي بسبب الفائدة المضاعفة من ضم الساحر الأرجنتيني، فإلى جانب الشهرة التي سيكتسبها النادي الذي يملكه بيكهام، سيستفيد الدوري الأمريكي بشكل كبير من الناحية الفنية والتسويقية بسبب شعبية النجم الأرجنتيني العالمية.